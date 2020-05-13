ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Вступительная речь Лаврова на онлайн-встрече глав МИД стран ШОС

В среду под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится совещание министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В подмосковном парке "Патриот" завершилось строительство главного храма Вооруженных сил РФ, который возвели к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства связаны с этим событием.
Коронавирус нельзя использовать для сведения геополитических счетов. Наоборот, ключ в эффективной борьбе с пандемией заключается в единстве. Такую позицию разделяют страны — участницы СНГ.
Во вторник состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств. Мероприятие впервые прошло в формате видеоконференции.
Всего на данный момент в Вооруженных силах США выявлено более 7 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Страдает не только американская армия, но и НАТО.
Для получения финансовой помощи необходимо отправить заявку через специально созданный Посольством электронный портал "мехр.рф", который функционирует на узбекском и русском языках.
Следствие выясняет обстоятельства гибели двух женщин в Бухарской области. Известно, что они находились в прицепе трактора, который не справился с управлением и перевернулся в канал.
Разработан новый порядок по предотвращению проникновения в страну возбудителей опасных инфекционных заболеваний.
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