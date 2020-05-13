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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Вступительная речь Лаврова на онлайн-встрече глав МИД стран ШОС

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200513/14121012/Vstupitelnaya-rech-Sergeya-Lavrova-na-onlayn-vstreche-glav-MID-stran-ShOS.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Вступительная речь Лаврова на онлайн-встрече глав МИД стран ШОС
В среду под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится совещание министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=56046258&type=mp4
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PT19M48S
2020-05-13T13:00Z

В среду под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится совещание министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Теги:
Сергей Лавров, пандемия, Россия, Узбекистан, ШОС



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