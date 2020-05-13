ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Вступительная речь Лаврова на онлайн-встрече глав МИД стран ШОС

Для получения финансовой помощи необходимо отправить заявку через специально созданный Посольством электронный портал "мехр.рф", который функционирует на узбекском и русском языках.

Следствие выясняет обстоятельства гибели двух женщин в Бухарской области. Известно, что они находились в прицепе трактора, который не справился с управлением и перевернулся в канал.