Как российские военные возвращаются из Италии - видео

Более 70 российских военных, помогавших Италии в борьбе с коронавирусом нового типа, вернулись на родину. Смотрите видео!

В Россию вернулись более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники.

В настоящее время переброска военных и техники проходит в плановом порядке, из Италии уже прибыли десять самолетов.

Напомним, с 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии.

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Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.