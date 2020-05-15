12:38 15 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

Как российские военные возвращаются из Италии - видео

Получить короткую ссылку
31110
Новости
Все новости
Все новости
YouTube/ Минобороны России
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200515/14136835/Kak-rossiyskie-voennie-vozvrashautsa-iz-Italii-video.html

Более 70 российских военных, помогавших Италии в борьбе с коронавирусом нового типа, вернулись на родину. Смотрите видео!

В Россию вернулись более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники.

В настоящее время переброска военных и техники проходит в плановом порядке, из Италии уже прибыли десять самолетов.

Напомним, с 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии.

В парке Минобороны РФ под Москвой развернули госпиталь для больных COVID-19 >>

Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Теги:
коронавирус, военные, Россия, Россия, Италия, Италия, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Тишина и чистота: весенний Байкал в фотографиях
Российские военные специалисты возвращаются из Италии
Как российские военные возвращаются из Италии - видео
Санитарные требования на период карантина
Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться