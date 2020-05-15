Как российские военные возвращаются из Италии - видео

В Россию вернулись более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники.
В настоящее время переброска военных и техники проходит в плановом порядке, из Италии уже прибыли десять самолетов.
Напомним, с 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии.
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Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.