Кино о войне в экстремальных условиях и уникальная находка Али Хамраева

Режиссер считает свою документальную работу дебютом на родине после 25-летнего перерыва. Картина состоит только из кинохроники и посвящена вкладу узбекского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне.

Али Хамраев занялся военной тематикой в 1973 году, после того, как обнаружил в смоленских лесах могилу своего погибшего отца. С тех пор режиссер снял пять кинолент на тему войны. Над последним фильмом приходилось трудиться в очень непростых условиях из-за коронавируса.

"В год 75-летия Победы я снова ощутил эту войну. Я снова в фильме поставил кадры с моим отцом и его друзьями, которые воевали на фронте. И мы, в течении месяца, как на войне работали: три монтажера, автомобили со специальными пропусками непрерывно привозили материалы из архива. Мы спали по три-четыре часа, а в последние сутки вовсе были бессонными. И когда я снова ощутил вот эту войну, то, что народ Узбекистана отдали победы над врагом здоровье и последние сбережения, я подумал: ну что мне этот гонорар? Он будет обжигать руки и сердце", — отметил Хамраев.

В фильме есть уникальные и ранее не публиковавшиеся кадры с живым генералом Собиром Рахимовым, когда он прибыл на три дня для встречи с родными. Также в картину включены эпизоды с похорон прославленного военачальника.

Как прошла премьера киноленты – смотрите в нашем сюжете.