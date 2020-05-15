Кино о войне в экстремальных условиях и уникальная находка Али Хамраева

Али Хамраев занялся военной тематикой в 1973 году, после того, как обнаружил в смоленских лесах могилу своего погибшего отца. С тех пор режиссер снял пять кинолент на тему войны. Над последним фильмом приходилось трудиться в очень непростых условиях из-за коронавируса.
"В год 75-летия Победы я снова ощутил эту войну. Я снова в фильме поставил кадры с моим отцом и его друзьями, которые воевали на фронте. И мы, в течении месяца, как на войне работали: три монтажера, автомобили со специальными пропусками непрерывно привозили материалы из архива. Мы спали по три-четыре часа, а в последние сутки вовсе были бессонными. И когда я снова ощутил вот эту войну, то, что народ Узбекистана отдали победы над врагом здоровье и последние сбережения, я подумал: ну что мне этот гонорар? Он будет обжигать руки и сердце", — отметил Хамраев.
Как прошла премьера киноленты – смотрите в нашем сюжете.