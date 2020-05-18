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Сотрудники оркестра Академии МВД Узбекистана исполнили хит Despacito - видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200518/14153042/Sotrudniki-orkestra-Akademii-MVD-Uzbekistana-ispolnili-khit-Despacito-video.html

Оркестр Академии МВД Узбекистана исполнил карантинную версию хита Despacito. Смотрите скорее видео!

Сотрудники оркестра Академии МВД Узбекистана создали свою версию европейского хита Despacito.

Карантинная версия знаменитой музыкальной композиции пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси прозвучала в исполнении музыкантов узнаваемо, но необычно.

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Кстати, ранее известная ташкентская группа под названием Cover Stars на карантине записала кавер на один из самых популярных треков прошлого года Bad Guy Билли Айлиш.

На видео каждый участник играет свою партию из дома.

Смотрите видео!

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, музыканты, музыкант, музыка, видеоролик, Видео



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