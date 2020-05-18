Сотрудники оркестра Академии МВД Узбекистана исполнили хит Despacito - видео

Сотрудники оркестра Академии МВД Узбекистана создали свою версию европейского хита Despacito.

Карантинная версия знаменитой музыкальной композиции пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси прозвучала в исполнении музыкантов узнаваемо, но необычно.

Ташкентская группа на карантине записала кавер на Bad Guy - видео >>

Кстати, ранее известная ташкентская группа под названием Cover Stars на карантине записала кавер на один из самых популярных треков прошлого года Bad Guy Билли Айлиш.

На видео каждый участник играет свою партию из дома.

Смотрите видео!