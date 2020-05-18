Гани — Абдулле: афганцы доверяют вам, наше сотрудничество будет хорошим

Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер-министр Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделе власти в стране.

Ашраф Гани отметил, что этот день для Афганистана — великий и исторический.

"Афганцы доказали, что они привержены национальным интересам и могут вместе думать о них. Мы показали, что можем достичь любого политического соглашения без помощи иностранцев", — сказал президент.

Он также поблагодарил Абдуллу Абдуллу, который, согласно новому договору, возглавит Высший совет по национальному примирению. По словам Гани, Абдулла "сделал все возможное для достижения этого взаимовыгодного соглашения", которое пойдет на пользу страны.

"Я поздравляю его. Я верю в него, — сказал Гани. — Афганцы доверяют вам, у них есть свои желания".

Напомним, Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане 17 мая. До этого политическая обстановка в стране была обострена: по итогам президентских выборов Гани был официально признан победителем, но его главный противник — Абдулла — не признал своего поражения. Девятого марта оба провели параллельные церемонии инаугурации в качестве главы государства, положив начало периоду двоевластия в стране.

В начале мая Абдулла заявил, что он и Гани "добились прогресса в переговорах и достигли предварительной договоренности по ряду принципов".