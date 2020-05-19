Чтобы помнили: на месте гибели летчика Филипова в Сирии установили табличку

Памятную табличку разместили на камне, за которым майор в последние минуты жизни отстреливался от террористов.
После установки таблички российские и сирийские военные возложили к камню цветы, пишет РИА Новости.
Сослуживец Филипова Александр Погорельский оставил на нем пилотку летчика, которую тот по традиции передал другу перед командировкой, чтобы вернуться.
"Он лично мне оставил эту пилотку и сказал: "Отдашь мне, Сан Саныч, как вернешься. Вот я сейчас ее привез сюда. Вернуть ему", — рассказал Погорельский.
Напомним, штурмовик Су-25, которым управлял Роман Филипов, был сбит террористами над зоной деэскалации в Идлибе. Майор успел катапультироваться и приземлился в оливковой роще у города Серакиб. Террористы попытались окружить и взять в плен российского летчика, но он вступил в бой, отстреливаясь из табельного оружия.
Как только террористы подобрались слишком близко — Филипов подорвал себя гранатой. В феврале 2018 года майору посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Награду родственникам летчика в Кремле в День защитника Отечества вручил президент Владимир Путин.