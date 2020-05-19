Чтобы помнили: на месте гибели летчика Филипова в Сирии установили табличку

Летчик Военно-комических сил России Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в сирийской провинции Идлиб. На месте, где он принял последний бой, появился памятный знак.

Памятную табличку разместили на камне, за которым майор в последние минуты жизни отстреливался от террористов.

"Здесь, 3 февраля 2018 года, принял последний бой Герой Российской Федерации майор Филипов Роман Николаевич. Вечная память и слава", — говорится в надписи, которая продублирована на арабском языке.

После установки таблички российские и сирийские военные возложили к камню цветы, пишет РИА Новости.

Сослуживец Филипова Александр Погорельский оставил на нем пилотку летчика, которую тот по традиции передал другу перед командировкой, чтобы вернуться.

"Он лично мне оставил эту пилотку и сказал: "Отдашь мне, Сан Саныч, как вернешься. Вот я сейчас ее привез сюда. Вернуть ему", — рассказал Погорельский.

По его словам, Филипов "с самых лейтенантских своих лет показал себя очень толковым специалистом как летчик".

Напомним, штурмовик Су-25, которым управлял Роман Филипов, был сбит террористами над зоной деэскалации в Идлибе. Майор успел катапультироваться и приземлился в оливковой роще у города Серакиб. Террористы попытались окружить и взять в плен российского летчика, но он вступил в бой, отстреливаясь из табельного оружия.

Как только террористы подобрались слишком близко — Филипов подорвал себя гранатой. В феврале 2018 года майору посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Награду родственникам летчика в Кремле в День защитника Отечества вручил президент Владимир Путин.