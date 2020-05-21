Маршал Конев остается в Праге: Чехия отказалась вернуть России памятник — видео

Армия Ивана Конева освободила Прагу от гитлеровцев в мае 1945-го. Памятник выдающемуся военачальнику был установлен в 1980 году на средства местных жителей.

Министерство обороны Чехии официально отказалось передать РФ памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который в начале апреля был демонтирован в Праге.

"Памятник не является имуществом Минобороны и не находится на его территории. Одновременно, согласно правовым нормам, его нельзя включить в категорию военных захоронений. Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а Минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче России", — написал министр обороны Чехии Лубомир Метнар в ответ на письмо главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ситуации с памятником Коневу обязательство Чехии было грубейшим образом нарушено.

"Сохранность этого памятника лежала на плечах Чешского государства. Более того, до последнего времени, и мы это знали, а чешская сторона это подтверждала, памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии. И вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят: "Вы знаете, это собственность вот этого старосты". Я считаю это неприемлемым", — заявил Лавров.

Он также отметил, что чешским коллегам на предстоящих консультациях придется очень серьезно объясняться.

Напомним, действия муниципальных властей осудил даже президент Чехии Милош Земан. Глава государства назвал их "глупостью, которую совершили незначительные политики".

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