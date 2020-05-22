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Как страны СНГ приходят в себя после карантина и ЧП — видео

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Ruptly / Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200522/14189915/Kak-strany-SNG-prikhodyat-v-sebya-posle-karantina-i-ChP.html

Власти постепенно отменяют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Совсем расслабляться пока рано: число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек.

Одиннадцатого мая завершился режим ЧП в Казахстане. Там вновь начал работу общественный транспорт, открылись мечети, кафе и торговые центры. Люди снова могут свободно гулять по паркам и скверам.

Режим ЧП снят и в Кыргызстане. Вместо него в нескольких районах и городах, в том числе в Бишкеке, действует карантин, однако многие предприятия уже возобновили деятельность.

Исполнительный директор агентства Авиапорт Олег Пантелеев
© Sputnik / Vladimir Trefilov
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Жители Армении имеют возможность посидеть в уличных кафе, а с 18 мая в стране заработал общественный транспорт. Но отменять режим ЧП власти пока не торопятся, он продлен до 13 июня.

А в некоторых регионах Узбекистана с 22 мая вновь откроются музеи, парки и галереи. 

Несмотря на послабления, в странах СНГ остаются в силе многие ограничения: нужно носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию. Открывающиеся предприятия должны выполнять строгие карантинные требования.

Расслабляться действительно пока рано: число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек. Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что человечество может ждать вторая волна коронавируса.

Теги:
коронавирус, пандемия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, СНГ, СНГ



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