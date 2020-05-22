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Искренний жест: в Россию доставлены первые 50 американских аппаратов ИВЛ — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200522/14193485/Iskrenniy-zhest-v-Rossiyu-dostavleny-50-amerikanskikh-apparatov-IVL--video.html

Самолет ВВС Соединенных Штатов Америки в четверг доставил в Москву 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это первая партия гуманитарной помощи. Во второй, которая поступит на следующей неделе, будет еще 150.

Медицинское оборудование передадут в Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Оттуда аппараты будут распределяться по российским медицинским учреждениям в зависимости от потребности и эпидемиологической обстановки.

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Захарова также отметила, что поставка осуществлена в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между президентами двух стран. Она подчеркнула, что речь идет об "искренних, гуманитарных жестах и взаимодействии в чрезвычайных условиях, оказании содействия на безвозмездной основе".

Напомним, в начале апреля Россия также в рамках помощи в борьбе с коронавирусом направляла в США самолет с медицинским оборудованием и средствами защиты.

На сегодня РФ и Соединенные Штаты занимают два первых места в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией — 317 тысяч и 1,6 миллиона соответственно.

Теги:
коронавирус, пандемия, Россия, США, аппараты ИВЛ



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