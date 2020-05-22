Искренний жест: в Россию доставлены первые 50 американских аппаратов ИВЛ — видео

Медицинское оборудование передадут в Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Оттуда аппараты будут распределяться по российским медицинским учреждениям в зависимости от потребности и эпидемиологической обстановки.
Напомним, в начале апреля Россия также в рамках помощи в борьбе с коронавирусом направляла в США самолет с медицинским оборудованием и средствами защиты.
На сегодня РФ и Соединенные Штаты занимают два первых места в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией — 317 тысяч и 1,6 миллиона соответственно.