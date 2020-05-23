Коронавирус - не игрушка: в Испании производят новую серию кукол

В Испании начали производить новую серию кукол в костюмах медиков. Новые игрушки призваны объяснить детям важность борьбы с коронавирусом.

По данным на утро 23 мая в Испании выявлено 234 824 случая заражения COVID-19. Жертвами опасного вируса стали 28 628 человек.

Тем временем в странах СНГ продолжается поэтапная отмена ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Режимы ЧП официально прекращены в Казахстане, Кыргызстане и Молдове. Здесь постепенно открываются магазины, торговые центры, кафе, возобновляет работу общественный транспорт. Также ослабили карантинные меры в Армении и Азербайджане.

Однако власти призывают соблюдать меры осторожности, обязательно носить маски и сохранять социальную дистанцию.