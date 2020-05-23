Космический городок оживает: Байконур постепенно выходит из карантина

Режим изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса в Байконуре, решили ослабить. Как постепенно оживает город и космический городок, смотрите на видео.

Санитарно – эпидемиологическая обстановка в городе Байконура выглядит следующим образом, одна инфицированная женщина проходит курс лечения, 180 человек находится в самоизоляции.

Режим повышенной готовности в связи с коронавирусной опасностью сохранится на территории города Байконура до 1 июня 2020 года.

Однако к работе вернутся спортивные объекты и точки общественного питания - с условием усиленной санитарно-дезинфекционной профилактики, соблюдения дистанции и масочного режима.

Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением проводимых на открытом воздухе.