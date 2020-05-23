21:48 23 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Видео

Космический городок оживает: Байконур постепенно выходит из карантина

Получить короткую ссылку
6910
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly .
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200523/14197050.html

Режим изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса в Байконуре, решили ослабить. Как постепенно оживает город и космический городок, смотрите на видео.

Санитарно – эпидемиологическая обстановка в городе Байконура выглядит следующим образом, одна инфицированная женщина проходит курс лечения, 180 человек находится в самоизоляции.

Как Союз МС-16 с экипажем стартовал с космодрома Байконур - видео
© Ruptly .
В условиях карантина: "Союз МС-16" с экипажем стартовал с космодрома Байконур

Режим повышенной готовности в связи с коронавирусной опасностью сохранится на территории города Байконура до 1 июня 2020 года.

Однако к работе вернутся спортивные объекты и точки общественного питания - с условием усиленной санитарно-дезинфекционной профилактики, соблюдения дистанции и масочного режима.

Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением проводимых на открытом воздухе.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Озод Шарафиддинов
Духовность и культура: как выглядит Аллея литераторов в Ташкенте - фотолента
Космический городок оживает: Байконур постепенно выходит из карантина
Космический городок оживает: Байконур постепенно выходит из карантина
Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться