14:37 24 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

США объявили о выходе из очередного договора — чем это грозит миру

Получить короткую ссылку
200 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik на русском
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200524/14200460/SShA-obyavili-o-vykhode-iz-ocherednogo-dogovora--chem-eto-grozit-miru.html

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Решение обусловлено тем, что Россия якобы не соблюдает условия соглашения.

Российская сторона все обвинения опровергла и заявила, что не намерена, в свою очередь, выходить из договора.

Между тем решение Трампа уже осудили в Евросоюзе.

© REUTERS / Jonathan Ernst
США объявили о выходе из Договора по открытому небу

Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль попросил Штаты пересмотреть свое решение о выходе и осудил язык ультиматума, который избрали американцы. 

Однако Борелль обратился и к российской стороне и призвал Кремль "немедленно вернуться к полному выполнению договора". В РФ выразили готовность продолжать выполнять положения договора.

В ООН также выразили обеспокоенность в связи с намерением Трампа, заявив, что данное событие послужит новым витком в гонке вооружений.

О том, как Дональд Трамп убил еще одно ключевое соглашение в сфере международной безопасности, смотрите в видеосюжете.

Теги:
Дональд Трамп, Договор, США



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Посетители ресторана в Амстердаме
Вкусно и безопасно: как сходить в кафе в условиях пандемии COVID-19 — фото
Как обеспечить в парке соблюдение дистанции — в Нью-Йорке придумали решение
Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться