США объявили о выходе из очередного договора — чем это грозит миру

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Решение обусловлено тем, что Россия якобы не соблюдает условия соглашения.

Российская сторона все обвинения опровергла и заявила, что не намерена, в свою очередь, выходить из договора.

Между тем решение Трампа уже осудили в Евросоюзе.

Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль попросил Штаты пересмотреть свое решение о выходе и осудил язык ультиматума, который избрали американцы.

Однако Борелль обратился и к российской стороне и призвал Кремль "немедленно вернуться к полному выполнению договора". В РФ выразили готовность продолжать выполнять положения договора.

В ООН также выразили обеспокоенность в связи с намерением Трампа, заявив, что данное событие послужит новым витком в гонке вооружений.

О том, как Дональд Трамп убил еще одно ключевое соглашение в сфере международной безопасности, смотрите в видеосюжете.