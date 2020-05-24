США объявили о выходе из очередного договора — чем это грозит миру

Российская сторона все обвинения опровергла и заявила, что не намерена, в свою очередь, выходить из договора.
Между тем решение Трампа уже осудили в Евросоюзе.
Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль попросил Штаты пересмотреть свое решение о выходе и осудил язык ультиматума, который избрали американцы.
Однако Борелль обратился и к российской стороне и призвал Кремль "немедленно вернуться к полному выполнению договора". В РФ выразили готовность продолжать выполнять положения договора.
В ООН также выразили обеспокоенность в связи с намерением Трампа, заявив, что данное событие послужит новым витком в гонке вооружений.
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