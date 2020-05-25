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Хайр, мактабим: сотрудники Нацгвардии Узбекистана записали трогательное видео

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Национальная гвардия Узбекистана
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200525/14208230/Khayr-maktabim-sotrudniki-Natsgvardii-Uzbekistana-zapisali-trogatelnoe-video.html

Военнослужащие Национальной гвардии Узбекистана исполнили душевную песню, посвященную последнему звонку.

В этом году из-за пандемии коронавируса у школьников Узбекистана не было привычного праздника по случаю окончания учебного года. Дворы учебных заведений пусты, в них не раздается веселый детский смех. С середины марта мальчики и девочки учились дистанционно, и последний звонок для них тоже прозвучал онлайн.

Кто-то еще вернется в родные классы, а кто-то продолжит учебу в колледжах, техникумах, институтах или университетах. Чтобы поддержать ребят и разделить их грусть, сотрудники Нацгвардии взяли в руки гитары и исполнили для них трогательную песню.

Последние дни весны...

Заканчивается мое детство,

Звенит последний звонок.

До свидания, моя школа, до свидания, мои друзья!

<...>

Моя первая любовь, до свидания!

Эти слова и музыка не оставляют равнодушными и тех, кто уже давно попрощался с детством. Смотрите видео!

Теги:
Узбекистан, Последний звонок, пандемия, школы, школьники, Национальная гвардия Узбекистана



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