Лавров рассказал, кто может в будущем стать наблюдателем в ОДКБ — видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть консенсус по предоставлению статуса наблюдателя в ней Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружеству независимых государств (СНГ).

В ходе выступления по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеоконференции Сергей Лавров напомнил, что, согласно положению о партнерах и наблюдателях, ими могут быть не только государства, но и организации.

"И сегодня, в частности, отмечалось, что уже у ОДКБ есть тесные связи с Шанхайской организацией сотрудничества, с Содружеством независимых государств, они участвовали в нашей работе сегодня, так что вырисовывается консенсус о том, чтобы начать с предоставления статуса наблюдателя этим двум нашим братским организациям", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что интерес к сотрудничеству с ОДКБ также проявляют отдельные государства.

"Каких-либо официальных просьб о предоставлении статуса наблюдателя или партнера не было, хотя бы потому, что пока это не правовая реальность, не юридическая ситуация. Но с ОДКБ активно сотрудничает Сербия, которая принимает участие в работе Парламентской ассамблеи ОДКБ и в отдельных видах учений", — отметил Лавров.

Министр также выразил мнение, что соседние с регионом ОДКБ страны будут присматриваться к работе организации.

"Тем более, что такие темы как борьба с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью наверняка будут представлять интерес для стран Центральной Азии, которые не являются членами ОДКБ", — добавил глава МИД РФ.

По его словам, как только завершится ратификационный процесс, начнется практическое рассмотрение потенциальных кандидатов в наблюдатели ОДКБ.

"Это будет делаться на основе консенсуса и с учетом интересов каждой страны ОДКБ и той добавленной стоимости, которую дополнительно могут принести в нашу работу партнеры и наблюдатели ", — заключил российский министр.

Напомним, членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Узбекистан не входит в состав организации с 2012 года, но продолжает сотрудничество со странами-членами на двусторонней основе.