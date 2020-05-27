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Могли, но не стали: почему фармкомпании не подготовились к вспышке COVID-19

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200527/14222270/Mogli-no-ne-stali-pochemu-farmkompanii-ne-podgotovilis-k-vspyshke-COVID-19.html

Британское издание The Guardian заявило, что работа над вакциной от коронавируса могла начаться еще три года назад.

По словам журналистов, в 2017 году совет "Инициативы по инновационным лекарственным средствам" (IMI), в который входят представители крупнейших мировых фармацевтических компаний, отклонил предложение Европейской комиссии о разработке универсальной быстродействующей вакцины от патогенов, в том числе и группы коронавирусов.

Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV
© REUTERS / DADO RUVIC
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Причиной было названо то, что разработка таких препаратов, в сравнении с лекарствами от хронических заболеваний, невыгодна.

Сейчас эксперты задаются вопросом, насколько были актуальны разговоры о деньгах, ведь человечество могло заранее подготовиться к вспышке коронавируса нового типа.

Подробности смотрите в видео.

Теги:
фармацевтика, Европа, Вакцина, коронавирус, пандемия



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