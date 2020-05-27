Никакой истерики: Лавров о том, как в России восприняли выход США из ДОН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал односторонний выход США из Договора по открытому небу (ДОН).
"Что будет дальше? Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь, прежде всего, на свои национальные интересы и на интересы наших союзников включая, прежде всего, Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран", — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.
В соответствии с договором предстоят определенные мероприятия, рассказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей.
РФ неоднократно отвергала обвинения Соединенных Штатов в нарушении договора. Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы, заявили в МИД России.