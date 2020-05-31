Перчатки сброшены: Трамп пригрозил закрыть Twitter в США — видео

Президент США Дональд Трамп объявил войну Twitter. В одном из последних заявлений он пригрозил закрыть социальную сеть, которая успела стать символом его стиля работы.

Твиттер-дипломатия — именно так окрестили отдельный инструмент публичной дипломатии, который активно используется политиками в эпоху соцсетей.

Теперь же все может измениться.

Конфликт между главой Белого дома и Twitter разгорелся после того, как соцсеть пометила несколько записей Трампа как фейковые. Американский лидер не медлил с ответом. Он тут же обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и отметил, что соцсеть "душит свободу слова".

После этого Трамп подписал исполнительный указ о регулировании социальных сетей и "предотвращении онлайн-цензуры". Документ призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию пользовательского контента.

Решение Трампа руководство Twitter назвало реакционным и политизированным.

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