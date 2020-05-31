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Запуск корабля Crew Dragon: лучшие кадры трансляции за 2,5 минуты

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YouTube / The Telegraph
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200531/14257250/Zapusk-korablya-Crew-Dragon-luchshie-kadry-translyatsii-za-25-minuty.html

Компания Илона Маска SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос. Это — по-настоящему историческое событие.

Запуск корабля Crew Dragon ознаменовал возобновление собственной программы пилотируемой космонавтики в США после длительного перерыва.

Исторический запуск SpaceX отложен из-за непогоды
© Ruptly .
Попытка запуска первого пилотируемого корабля Илона Маска в США - видео

С 2011 года астронавтов NASA доставляли на МКС только на российских кораблях "Союз". Таким образом, SpaceX вписала себя не только в американскую историю, но и историю космонавтики.

Ранее людей отправляли в космос только госкорпорации, теперь же это впервые сделала частная компания.

Буквально через несколько часов корабль пристыкуется к МКС. Полет астронавтов продлился 19 часов.

Историческое событие уже прокомментировали в "Роскосмосе". Как заявил глава госкорпорации Владимир Устименко, "произошло то, что произойти должно было давно".

"Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!" — написал он в своем Twitter.

Теги:
космонавты, Роскосмос, Космос, ракета, NASA



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