Как Америку накрыла волна протестов - видео

Акции протеста в разных городах Америки сопровождаются вандализмом и пожарами. Смотрите у нас в видео!

Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

После начала протестов четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда - фото >>

Тем не менее массовые беспорядки набирают обороты. Акции протеста сопровождаются вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.

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