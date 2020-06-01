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Как Америку накрыла волна протестов - видео

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© Sputnik / РИА Новости
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200601/14260921/Kak-Ameriku-nakrila-volna-protestov-video.html

Акции протеста в разных городах Америки сопровождаются вандализмом и пожарами. Смотрите у нас в видео!

Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

После начала протестов четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда - фото >>

Тем не менее массовые беспорядки набирают обороты. Акции протеста сопровождаются вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.

Смотрите видео!

Теги:
Расизм, беспорядки, протесты, протест, США, США, видеоролик, Видео



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