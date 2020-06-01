Огни ночного города: волшебные кадры Ташкента

Главные темы

Зироат Мирзиёева поздравила детей Узбекистана с праздником Сегодня мальчишкам и девчонкам всего мира приходится отмечать этот праздник на карантине, а это очень нелегко в таком юном возрасте. 104

Узбекистан продлил до 1 сентября временную регистрацию россиян Также до 1 сентября 2020 года продлен срок обратного вывоза находящихся в Узбекистане иностранных автотранспортных средств. 6