Огни ночного города: волшебные кадры Ташкента

В Сети появилось волшебное видео ночной столицы.
О том, как выглядит Ташкент в темное время суток - смотрите в нашем видео!
Как выглядит любимый город в ночное время? Загадочность, дороги и много света - смотрите в нашем видео!
В Сети появилось волшебное видео ночной столицы.
О том, как выглядит Ташкент в темное время суток - смотрите в нашем видео!
Во многих крупных городах США уже несколько дней не прекращаются протесты, поводом к которым стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
Акции протеста в разных городах Америки сопровождаются вандализмом и пожарами. Смотрите у нас в видео!
Компания Илона Маска SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос. Это — по-настоящему историческое событие.
Президент США Дональд Трамп объявил войну Twitter. В одном из последних заявлений он пригрозил закрыть социальную сеть, которая успела стать символом его стиля работы.
Сегодня мальчишкам и девчонкам всего мира приходится отмечать этот праздник на карантине, а это очень нелегко в таком юном возрасте.
Также до 1 сентября 2020 года продлен срок обратного вывоза находящихся в Узбекистане иностранных автотранспортных средств.
Каким образом и куда именно будет организован вывоз граждан Узбекистана с границы, пока не ясно. Подробности - в материале.
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