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Огни ночного города: волшебные кадры Ташкента

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Хокимият г. Ташкента
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200601/14263864/Ogni-nochnogo-goroda-volshebnie-kadri-Tashkenta.html

Как выглядит любимый город в ночное время? Загадочность, дороги и много света - смотрите в нашем видео!

В Сети появилось волшебное видео ночной столицы.

О том, как выглядит Ташкент в темное время суток - смотрите в нашем видео!

Теги:
Ташкент, Ташкент, природа, цветы, парк, парк, Узбекистан, Узбекистан, видеоролик, Видео



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