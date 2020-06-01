Ташкентский Flowers Garden Park в ночном освещении - видео

В вечернее время парк удивит жителей и гостей столицы ярким колоритом люминесцентных ламп, которыми освещены центральный фонтан и многочисленные композиционные фигуры. Смотрите видео!

Накануне в Сергелийском районе города Ташкента открылся новый парк Flowers Garden Park. На его территории высажено более 6 тысяч декоративных деревьев и свыше 60 тысяч кустарников.

Благоприятные погодные условия и ослабление карантинных мер позволят узбекистанцем в дневное время насладиться красотой природы и буйством живых красок в парке цветов. В вечернее время он удивит жителей и гостей столицы не менее ярким колоритом люминесцентных ламп, которыми освещены центральный фонтан и многочисленные композиционные фигуры, расположенные в зоне отдыха.

Парк Tashkent City снова открыт для посещений >>

Безусловно, Ташкент прекрасен днем, его восточные сооружения гармонично вписаны в антураж современной архитектуры, стилизованной на европейский манер. Здесь мирно сосуществуют история и современность – эклектика столь разных стилей впечатляет и восхищает. Однако и в ночное время Ташкент прекрасен. Он завораживает изобилием неонового освещения, словно далекое будущее стремительно ворвалось в настоящее и покорило своим изумительно загадочным сиянием.

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