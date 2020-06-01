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Беспорядки в США: грузовик въехал в толпу протестующих — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200601/14265682/Besporyadki-v-SShA-gruzovik-vekhal-v-tolpu-protestuyuschikh--video.html

Во многих крупных городах США уже несколько дней не прекращаются протесты, поводом к которым стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

Грузовик, за рулем которого сидел мужчина по имени Богдан Вечирко, проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе. По данным СМИ, они вытащили водителя и избили его. Никто из участников демонстрации не пострадал.

AP Photo / Julio Cortez
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Вечирко арестован, ему предъявлены обвинения в нападении. Управление общественной безопасности города описало его действия как "провокация толпы мирных демонстрантов".

Массовые беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В Интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из офицеров наступил коленом ему на шею.

На записи задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Мужчина умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Теги:
грузовик, Видео, протесты, беспорядки, США



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