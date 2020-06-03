Крути педали: яркие моменты из жизни веломанов Узбекистана — видео

Во всем мире 3 июня отмечается День велосипедов. Это двухколесное средство передвижение давно перестало быть чем-то исключительно детским развлечением.

Для кого-то это реальный вид транспорта, для других - спортивный снаряд для эффектных трюков или многокилометровых марафонов. А для миллионов людей во всем мире это вообще - особый стиль жизни.

В Узбекистане также немало фанатов двухколесных байков, которые не только наматывают километры по столичным магистралям или загородным шоссе, но и штурмуют бездорожье или упражняются в исполнении головокружительных трюков.

Как живет Велосообщество Узбекистана сегодня, где отдыхает и какие рекорды ставит - смотрите в нашем небольшом видео.