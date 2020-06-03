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Крути педали: яркие моменты из жизни веломанов Узбекистана — видео

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Фото предоставлено Велосообществом Узбекистана
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200603/14282379/Kruti-pedali-yarkie-momenty-iz-zhizni-velomanov-Uzbekistana--video.html

Во всем мире 3 июня отмечается День велосипедов. Это двухколесное средство передвижение давно перестало быть чем-то исключительно детским развлечением.

Для кого-то это реальный вид транспорта, для других - спортивный снаряд для эффектных трюков или многокилометровых марафонов. А для миллионов людей во всем мире это вообще - особый стиль жизни.

По ночному городу я лечу: праздничный веломарафон в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По ночному городу я лечу: праздничный веломарафон в Ташкенте
В Узбекистане также немало фанатов двухколесных байков, которые не только наматывают километры по столичным магистралям или загородным шоссе, но и штурмуют бездорожье или упражняются в исполнении головокружительных трюков.

Как живет Велосообщество Узбекистана сегодня, где отдыхает и какие рекорды ставит - смотрите в нашем небольшом видео.

Теги:
Ташкент, велосипед, Узбекистан



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