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В Госдепе США потребовали от России "убраться" с Ближнего Востока

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200606/14302183/V-Gosdepe-SShA-potrebovali-ot-Rossii-ubratsya-s-Blizhnego-Vostoka.html

Вашингтон многократно вмешивался во внутренние дела суверенных ближневосточных государств, преследуя собственные геополитические цели, спонсируя террористов и оставляя после себя хаос и разруху.

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока". С таким заявлением на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне выступил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. Он назвал роль России в регионе деструктивной. При этом о деструктивной роли США Шенкер умолчал.

Алексей Подберезкин на заседании Открытой трибуны в Госдуме, посвященное ситуации в Сирии (24 сентября 2019). Москвa
© Foto : official site of the Federal Assambley of RF
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В последние десятилетия Вашингтон многократно вмешивался во внутренние дела суверенных ближневосточных государств, преследуя собственные геополитические цели, спонсируя террористов и оставляя после себя хаос и разруху. Среди них Сирия, Ливия и Ирак. Как США дестабилизируют Ближний Восток – смотри в нашем видео.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, прокомментировала это высказывание помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера.

"Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? Не можем припомнить. Только смерти и разрушения", - заявила представитель МИД. - Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог "удачного проекта".

Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Арабской Республике в борьбе с терроризмом и восстановлении страны.




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