В первый рейс, как в первый раз: в Ташкенте снова ходят автобусы — видео

Спустя два с половиной месяца на городские и пригородные маршруты вышли автобусы. В Ташкенте на линию вывели весь столичный автопарк, разумеется, с соблюдением строгих санитарных норм.

Согласно решению Республиканской специальной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, с 8 июня в Узбекистане в "желтых" и "зеленых" зонах возобновляется движение городского пассажирского транспорта, кроме маршрутных такси "Дамас".

Ранним утром в понедельник из столичных автобусных парков на первый после долгого перерыва рейс вышли сотник автобусов. Все водители проходят обязательный медосмотр перед выездом, в автобусах регулярно проводят обработку антисептическими средствами.

Для пассажиров сохраняется требования личной гигиены — ношение маски и перчаток. Еще одна особенность: для водителей на переходный период отменили обязательные планы по объемам перевозок.

Как оживает узбекская столица с очередным этапом отмены карантинных мер, смотрите в нашем видеосюжете.