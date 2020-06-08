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В первый рейс, как в первый раз: в Ташкенте снова ходят автобусы — видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (570)
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200608/14307668/V-pervyy-reys-kak-v-pervyy-raz-v-Tashkente-snova-khodyat-avtobusy--video.html

Спустя два с половиной месяца на городские и пригородные маршруты вышли автобусы. В Ташкенте на линию вывели весь столичный автопарк, разумеется, с соблюдением строгих санитарных норм.

Согласно решению Республиканской специальной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, с 8 июня в Узбекистане в "желтых" и "зеленых" зонах возобновляется движение городского пассажирского транспорта, кроме маршрутных такси "Дамас".

Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Ранним утром в понедельник из столичных автобусных парков на первый после долгого перерыва рейс вышли сотник автобусов. Все водители проходят обязательный медосмотр перед выездом, в автобусах регулярно проводят обработку антисептическими средствами.

Для пассажиров сохраняется требования личной гигиены — ношение маски и перчаток. Еще одна особенность: для водителей на переходный период отменили обязательные планы по объемам перевозок.

Как оживает узбекская столица с очередным этапом отмены карантинных мер, смотрите в нашем видеосюжете.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (570)
Теги:
автобусы, общественный транспорт, коронавирус, Ташкент, Узбекистан



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