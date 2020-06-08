В первый рейс, как в первый раз: в Ташкенте снова ходят автобусы — видео

Согласно решению Республиканской специальной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, с 8 июня в Узбекистане в "желтых" и "зеленых" зонах возобновляется движение городского пассажирского транспорта, кроме маршрутных такси "Дамас".
Для пассажиров сохраняется требования личной гигиены — ношение маски и перчаток. Еще одна особенность: для водителей на переходный период отменили обязательные планы по объемам перевозок.
Как оживает узбекская столица с очередным этапом отмены карантинных мер, смотрите в нашем видеосюжете.