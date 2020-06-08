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Летнее счастье: как создается мороженое - видео

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© RIA Novosti. Макс Богданович
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200608/14310243/Letnee-shastie-kak-sozdaetsa-morojenoe-video.html
Летнее счастье: как создается мороженое - видео
Весь процесс создания сладости от начала до готовности к отгрузке в магазины занимает до трех суток. Смотрите видео!
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=23842925&type=mp4
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PT2M02S
2020-06-08T18:26Z

Весь процесс создания сладости от начала до готовности к отгрузке в магазины занимает до трех суток. Смотрите видео!

Производство мороженого довольно сложное. Оно требует времени и колоссальных энергозатрат. И это при том, что процесс практически полностью автоматизирован. Весь процесс создания сладости от начала до готовности к отгрузке в магазины занимает до трех суток.

Первая стадия – это подготовка смеси и составление рецептуры. После полученную смесь готовят, подогревают, фильтруют, пастеризуют, гомогенизируют, охлаждают и дают созреть. Все эти процессы даже не видны, потому что все производится в закрытых емкостях.

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После аппаратной подготовки готовая смесь поступает в специальный аппарат – фризер: она насыщается воздухом и замораживается, а после – фасуется. Это мягкое мороженое дозакаливается в камере шоковой заморозки до минус 18 градусов и ниже.

В таком виде оно и доходит до покупателей.

Смотрите видео!

Теги:
мороженое, видеоролик, Видео



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