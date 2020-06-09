Германия пригрозила США штрафными пошлинами на американский газ

Если США не прекратят оказывать политическое давление на "Северный поток-2", Германия предпримет дополнительные меры - будут введены штрафные пошлины на американский газ.

Германия пригрозила введением дополнительных выплат на американский газ за оказание со стороны Вашингтона политического давления на "Северный поток-2" - совместный российско-европейский проект нового газопровода из России в Германию через Балтийское море.

Проект выгоден Европе, так как повышает надежность газовых поставок и позволяет решить проблему растущего дефицита газа в регионе. Однако против проекта систематически выступают США, которые называют "Северный поток-2" угрозой национальной безопасности страны, хотя газопровод лишь мешает их экономическим интересам.

В прошлом году США приняли оборонный бюджет, предполагающий введение ограничений компаний, участвующих в проекте. А в начале июня этого года американские сенаторы, включая республиканца Теда Круза, предложили расширить эти санкции и распространить их в том числе на страховые компании, обслуживающие суда, которые работают на строительстве газопровода.