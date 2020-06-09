18:18 09 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат против осложнений от коронавируса

Получить короткую ссылку
4 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200609/14316181/Minzdrav-zaregistriroval-novyy-rossiyskiy-preparat-protiv-oslozhneniy-ot-koronavirusa.html

Российские медики заявили, что могут предупредить сложные последствия, которые возникают у больных с COVID-19.

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили о регистрации нового российского препарата "Илсира". Он способен помочь побороть избыточную реакцию организма на коронавирус.

© Sputnik / Евгений Биятов
Стала известна дата появления лекарства от коронавируса

По словам медиков, лекарство блокирует рецептор, который отвечает за неконтролируемый иммунный ответ и ведет к обширному поражению внутренних органов - так называемый цитокиновый шторм. Если его удается блокировать, то коронавирусная инфекция станет управляемым недугом, не страшнее гриппа. Это может снизить смертность и сократить время пребывания пациента с опасным диагнозом в больнице.

Производство препарата будет налажено в ближайшее время. При этом планируется не только удовлетворить внутреннюю потребность в лекарственном препарате, но также наладить экспортные поставки в сопредельные государства.

Все побочные эффекты от использования нового лекарства, предсказуемы и контролируемы, заверяют медики.

Теги:
коронавирус, лекарство, Минздрав РФ



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
По Ташкенту на автобусе: наземный транспорт возобновил работу — фотолента
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса
Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат против осложнений от коронавируса
Проект кольцевой железной дороги в Ферганской долине
По Ферганской долине с ветерком: проект кольцевой железной дороги



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться