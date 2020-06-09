Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат против осложнений от коронавируса

Российские медики заявили, что могут предупредить сложные последствия, которые возникают у больных с COVID-19.

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили о регистрации нового российского препарата "Илсира". Он способен помочь побороть избыточную реакцию организма на коронавирус.

По словам медиков, лекарство блокирует рецептор, который отвечает за неконтролируемый иммунный ответ и ведет к обширному поражению внутренних органов - так называемый цитокиновый шторм. Если его удается блокировать, то коронавирусная инфекция станет управляемым недугом, не страшнее гриппа. Это может снизить смертность и сократить время пребывания пациента с опасным диагнозом в больнице.

Производство препарата будет налажено в ближайшее время. При этом планируется не только удовлетворить внутреннюю потребность в лекарственном препарате, но также наладить экспортные поставки в сопредельные государства.

Все побочные эффекты от использования нового лекарства, предсказуемы и контролируемы, заверяют медики.