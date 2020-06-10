Великолепно сделали: посол Китая о Главном храме Вооруженных сил РФ - видео

Строительство храма и музейного комплекса в парке "Патриот" длилось 2 года. Для посетителей комплекс станет доступным в День памяти и скорби 22 июня. Смотрите видео!

Послы 6 иностранных государств посетили Главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот".

Также дипломатам провели экскурсию по музейному комплексу "Дорога памяти", который посвящен участникам Великой Отечественной войны.

В числе приглашенных гостей были послы разных стран: КНР - Чжан Ханьхуэй, Беларуси - Владимир Семашко, Сербии - Мирослав Лазанский, Индии - Венкатеш Варма, Армении - Вардан Тоганян и Вьетнама - Его Дык Мань.

Строительство храма и музейного комплекса в парке "Патриот" длилось 2 года, которое планировалось завершить к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, но из-за ситуации с распространением коронавируса торжественное открытие пришлось перенести.

Для посетителей комплекс станет доступным в День памяти и скорби 22 июня.