Истребители США сопровождают российские Ту-95МС над нейтральными водами — видео

Истребители F-22 ВВС США поднялись в воздух для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС у границы РФ и Соединенных Штатов Америки.
"Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", — сообщили в оборонном ведомстве.
Дальняя авиация России регулярно совершает полеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, всегда. Они проходят в строгом соответствии с международными правилами.