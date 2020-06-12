Путин принял участие в торжествах ко Дню России — видео

Сегодня в Российской Федерации отмечается один из самых "молодых", но вместе с тем важнейших государственных праздников.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе по случаю Дня России.

По традиции 12 июня в Кремле проходит вручение госпремий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. Но в этом году церемонию решили перенести на 24-е число.

Сегодня глава государства вручил награды Героям Труда.