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Путин принял участие в торжествах ко Дню России — видео
Сегодня в Российской Федерации отмечается один из самых "молодых", но вместе с тем важнейших государственных праздников.
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2020-06-12T16:41Z
Сегодня в Российской Федерации отмечается один из самых "молодых", но вместе с тем важнейших государственных праздников.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе по случаю Дня России.
По традиции 12 июня в Кремле проходит вручение госпремий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. Но в этом году церемонию решили перенести на 24-е число.
Сегодня глава государства вручил награды Героям Труда.