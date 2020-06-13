В США предложили причислить РФ к спонсорам терроризма и ввести новые санкции

Рабочая группа республиканцев в палате представителей распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России.

Они хотят наказать РФ хотят за то, что она утверждает свою роль в качестве глобальной державы, что якобы подрывает мировое господство США.

Кроме того, республиканцы обвиняют Москву в предполагаемой поддержке террористических организаций и поэтому призывают внести ее в список "стран — спонсоров терроризма", который составляет администрация президента США.

Москва неоднократно отрицала любые обвинения в спонсорстве терроризма.

Подробнее о том, почему инициатива республиканцев является ярким примером американских двойных стандартов, смотрите в видео.