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Манифестация против расизма во Франции: полиция применила слезоточивый газ

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200613/14337119.html

Во французском Лилле полиция использовала слезоточивый газ для разгона митинга. Инцидент произошел тогда, когда демонстранты пытались пройти в центр города.

Сотрудники правоохранительных органов окружили сотни протестующих, собравшихся на площади Республики, и не позволили им двигаться дальше. Когда напряжение на митинге усилилось, для разгона демонстрантов полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Акции протеста прокатились по всему миру после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер в результате действий сотрудника полиции при задержании.

Флойда похоронили в Хьюстоне рядом с могилой матери. На погребении присутствовали несколько сотен человек.

Теги:
слезоточивый газ, Расизм, протесты, Франция



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