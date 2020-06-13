Манифестация против расизма во Франции: полиция применила слезоточивый газ

Во французском Лилле полиция использовала слезоточивый газ для разгона митинга. Инцидент произошел тогда, когда демонстранты пытались пройти в центр города.

Сотрудники правоохранительных органов окружили сотни протестующих, собравшихся на площади Республики, и не позволили им двигаться дальше. Когда напряжение на митинге усилилось, для разгона демонстрантов полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Акции протеста прокатились по всему миру после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер в результате действий сотрудника полиции при задержании.

Флойда похоронили в Хьюстоне рядом с могилой матери. На погребении присутствовали несколько сотен человек.