Учебное сражение: под Костромой состоялись тактические учения ВДВ

Министерство обороны России представило кадры с тактических учений Воздушно-десантных войск, которые прошли в Костромской области.

Десантники гвардейского парашютно-десантного Костромского полка в ходе учения выполнили стрельбы из вооружения БМД-2 (боевая машина десантная) в ночное и дневное время.

В ночное время огонь велся с использованием ночных прицелов, сообщает Минобороны России.

Метание ручных гранат осуществлялось по статическим и динамическим мишеням. Помимо этого, механики-водители отработали слаженность во время вождения боевой техники, отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Для прибывших недавно в полк из запаса это стало первым занятием на незнакомом полигоне.