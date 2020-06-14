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Учебное сражение: под Костромой состоялись тактические учения ВДВ

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200614/14338276.html

Министерство обороны России представило кадры с тактических учений Воздушно-десантных войск, которые прошли в Костромской области.

Десантники гвардейского парашютно-десантного Костромского полка в ходе учения выполнили стрельбы из вооружения БМД-2 (боевая машина десантная) в ночное и дневное время.

В ночное время огонь велся с использованием ночных прицелов, сообщает Минобороны России.

Метание ручных гранат осуществлялось по статическим и динамическим мишеням. Помимо этого, механики-водители отработали слаженность во время вождения боевой техники, отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Для прибывших недавно в полк из запаса это стало первым занятием на незнакомом полигоне.




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