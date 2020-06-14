Исправить можно все: начался последний этап спасения Нотр-Дама

Начался последний этап демонтажа строительных лесов, установленных вокруг собора Парижской Богоматери еще до пожара в апреле 2019 года.
Этот этап работ стал для специалистов непростой головоломкой. Леса установили еще до пожара для реставрационных работ. Во время пожара леса, которые состояли из сорока тысяч деталей весом в двести тонн, оплавились.
Горел как Зимний. Кто поджег Собор Парижской богоматери? >>
Теперь пришло время разобраться со сложной задачей и удалить расплавленный металл. Работать над этим будут две команды по пять промышленных альпинистов в каждой. Поучаствует в работах и самый большой в Европе восьмидесятиметровый башенный кран. Работы могут занять все лето.
Напомним, 15 апреля прошлого года в столице Франции сгорела главная католическая святыня и один из символов Старого Света - собор Парижской Богоматери. По данным спасателей, спасти здание уже не удастся.
В тот день президент Франции Эммануэль Макрон направился к месту трагедии, отложив свое телевизионное обращение по итогам национальных дебатов.