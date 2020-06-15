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Итальянцы хотят знать, почему страна оказалась не готова к пандемии

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200615/14341681.html

Родственники жертв коронавируса требуют от итальянских властей прояснить ситуацию - почему страна оказалась не готова к пандемии. Люди с фотографиями погибших близких приходят к зданию городского суда в Бергамо.

Итальянцы хотят знать, почему их родные остались без полноценной медицинской помощи во время вспышки COVID-19. Известно, что фактически ситуацию удалось переломить только с помощью российских медиков, которые помогали Ломбардии в борьбе с коронавирусом.

Чем специалисты из России помогают Италии в борьбе с пандемией — видео >>

Сейчас итальянская прокуратура проводит расследование причин задержки введения на севере Италии жестких ограничительных мер, которые могли бы повлиять на снижение числа погибших.




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