Итальянцы хотят знать, почему страна оказалась не готова к пандемии

Родственники жертв коронавируса требуют от итальянских властей прояснить ситуацию - почему страна оказалась не готова к пандемии. Люди с фотографиями погибших близких приходят к зданию городского суда в Бергамо.

Итальянцы хотят знать, почему их родные остались без полноценной медицинской помощи во время вспышки COVID-19. Известно, что фактически ситуацию удалось переломить только с помощью российских медиков, которые помогали Ломбардии в борьбе с коронавирусом.

Чем специалисты из России помогают Италии в борьбе с пандемией — видео >>

Сейчас итальянская прокуратура проводит расследование причин задержки введения на севере Италии жестких ограничительных мер, которые могли бы повлиять на снижение числа погибших.