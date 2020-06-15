Как знаменитый курорт "Боржоми" в Грузии будет работать на выживание - видео

Как в городе Боржоми, одном из самых известных мест отдыха в стране, готовятся к приему местных туристов - смотрите видео!

Курорт Боржоми - один из самых популярных в Грузии. До пандемии город принимал ежегодно около 200 тысяч гостей. К середине июня обычно он был переполнен туристами. Но из-за распространения коронавируса сейчас курорт опустел.

Напомним, уже с 1 июля Грузия начнет принимать иностранных туристов. С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов.

Грузия откроет границы для туристов уже в июле >>

Это будет сделано как с обеспечением на сухопутных границах безопасного коридора с соседними странами, так и с обеспечением безопасного коридора с точки зрения двусторонних переговоров от туристически интересных для нас стран. Грузия будет одной из первых стран, которая откроет свои границы и инфраструктуру, чтобы принять иностранных гостей.

Как в городе Боржоми, одном из самых известных мест отдыха в стране, готовятся к приему местных туристов - смотрите видео!