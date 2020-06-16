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Четко и слаженно: российские военные уничтожили "противника" в Таджикистане

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200616/14346708/CHetko-i-slazhenno-rossijskie-voennye-unichtozhili-protivnika-v-Tadzhikistane.html

Военнослужащие 201-й российской базы провели двухдневные учения на полигоне Ляур в Таджикистане. В них приняли участие свыше 500 разведывательных, артиллерийских и мотострелковых подразделений.

Танкисты и мотострелки должны были отбить атаку превосходящих сил предполагаемого противника, при поддержке армейской авиации перейти в контратаку и полностью уничтожить силы отходящего врага.

Из-за ситуации с коронавирусом военнослужащим пришлось принять дополнительные меры безопасности: перед маневрами личный состав прошел медицинский контроль, а после завершения учений вся боевая техника была полностью продезинфицирована.

Как прошли учения и какую оценку поставило им командование — смотрите в видео.

Теги:
Видео, Россия, военные учения, военные, Таджикистан



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