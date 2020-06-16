Во всеоружии: как готовятся к проведению парада Победы в Москве

Репетиция пешей части парада Победы прошла в Москве в условиях пандемии - марширующие были в масках и перчатках.

Колонна из 35 парадных расчетов промаршировала по центру Москвы. В центре внимания - офицеры, сержанты и солдаты, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ и представители других силовых ведомств.

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В этом году парад Победы перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Военные уже приступили к передислокации техники, которая примет участие в параде, из подмосковного Алабино.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что 24 июня в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, также Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.