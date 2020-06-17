В Подмосковье прошла последняя репетиция парада Победы — видео

Министерство обороны РФ провело заключительную в подмосковном Алабино репетицию самого знаменательного события следующей недели — парада в честь 75-летия Великой Победы.

Напомним, что торжество состоится 24 июня на Красной площади.

Уточняется, что в тренировке парада приняла участие пешая колонна, в состав которой вошли более 40 парадных расчетов, а также военная авиация.

В частности, в небо поднялись 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что 24 июня в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, также Россия пригласила поучаствовать в торжественном мероприятии парадные расчеты 19 государств.

Шавкат Мирзиёев приедет на парад Победы в Москве 24 июня — Песков >>

Отмечается, что, на данный момент, в Москву уже прибыли военнослужащие из 12 стран, в том числе из государств Центральной Азии.

Особенности парада Победы-2020

В этом году парад Победы перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

К участию в мероприятии допускаются военнослужащие, у которых есть иммунитет к COVID-19 и отсутствуют какие-либо симптомы ОРВИ.

Подготовка к военному параду по поручению президента РФ Владимира Путина проводится со строгим соблюдением требований безопасности. Перчатки и маски в этом году стали главными элементами предстоящего торжества.