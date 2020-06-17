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Российские военные перехватили над Балтикой бомбардировщики США — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200617/14356083/Rossiyskie-voennye-perekhvatili-nad-Baltikoy-bombardirovschiki-SShA--video.html

Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата американских бомбардировщиков В-52H российскими Су-27 над нейтральными водами Балтийского моря.

Иностранные разведывательные самолеты, приближающиеся к российским границам, вовремя заметили дежурные силы ПВО Западного военного округа.

Для перехвата американских бомбардировщиков в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Военные отогнали В-52H ВВС США и тем самым не допустили нарушение государственной границы РФ. 

Отмечается, что российская сторона действовала "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Как это было — смотрите в нашем видео!




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