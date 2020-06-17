Российские военные перехватили над Балтикой бомбардировщики США — видео

Иностранные разведывательные самолеты, приближающиеся к российским границам, вовремя заметили дежурные силы ПВО Западного военного округа.
Для перехвата американских бомбардировщиков в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.
Военные отогнали В-52H ВВС США и тем самым не допустили нарушение государственной границы РФ.
Отмечается, что российская сторона действовала "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
Как это было — смотрите в нашем видео!