Российские военные перехватили над Балтикой бомбардировщики США — видео

Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата американских бомбардировщиков В-52H российскими Су-27 над нейтральными водами Балтийского моря.

Иностранные разведывательные самолеты, приближающиеся к российским границам, вовремя заметили дежурные силы ПВО Западного военного округа.

Для перехвата американских бомбардировщиков в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Военные отогнали В-52H ВВС США и тем самым не допустили нарушение государственной границы РФ.

Отмечается, что российская сторона действовала "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Как это было — смотрите в нашем видео!