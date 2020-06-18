"Защищаем Германию, а они не платят": Трамп пригрозил сократить контингент США в ФРГ

Трамп заявил, что немецкое правительство должно выплачивать Североатлантическому альянсу два процента от внутреннего валового продукта (ВВП).
В Германии с этим не согласны. В Берлине считают, что тратят на оборону достаточно, а вывод американских войск не повлияет на безопасность страны.
Если отношения между США и Германией продолжат ухудшаться, то на повестку дня может встать вопрос о перемещении американского ядерного оружия из ФРГ. На помощь США в таком случае может прийти Польша.
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