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"Защищаем Германию, а они не платят": Трамп пригрозил сократить контингент США в ФРГ

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Ruptly / www.germany.info / www.gov.pl

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил намерение вывести из Германии часть войск США. По его мнению, власти ФРГ нарушают союзнические обязательства.

Трамп заявил, что немецкое правительство должно выплачивать Североатлантическому альянсу два процента от внутреннего валового продукта (ВВП).

Американский флаг. Вашингтон
© Sputnik / Наталья Селиверстова
США хотят вывести войска из Германии и превращают ее в Россию
"Как вы знаете, Германия просрочила свои платежи в НАТО. Они платят один процент (ВВП), а должны платить два процента... Мы защищаем Германию, а они не платят", — возмутился президент США.

В Германии с этим не согласны. В Берлине считают, что тратят на оборону достаточно, а вывод американских войск не повлияет на безопасность страны.

Если отношения между США и Германией продолжат ухудшаться, то на повестку дня может встать вопрос о перемещении американского ядерного оружия из ФРГ. На помощь США в таком случае может прийти Польша.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
политика, безопасность, Дональд Трамп, Россия, США



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