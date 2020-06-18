В небе над Японией появился неопознанный летающий шар — он попал на видео

Как сообщает местный телеканал NHK, о загадочном объекте сообщили жители префектуры Мияги, после чего за дело взялась полиция.
Правоохранители даже задействовали вертолет, однако единственное, что удалось установить, так это то, что шар имеет два пропеллера и крестообразную конструкцию снизу.
В метеослужбе Японии заявили, что не имеют понятия, что это такое. Аналогичный ответ дали и в Министерстве транспорта. Сотрудники ведомства сообщили, что никаких обращений с просьбой разрешить полет в ведомстве они не фиксировали.
Сообщается, что объект некоторое время находился в небе, после чего улетел к морю.