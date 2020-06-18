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В небе над Японией появился неопознанный летающий шар — он попал на видео

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YouTube / boyoyongo1
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200618/14366707/V-nebe-nad-Yaponiey-poyavilsya-neopoznannyy-letayuschiy-shar--on-popal-na-video.html

Казалось, в наше время можно дать научное объяснению всему, однако в этот раз никто так и не смог понять, что же такое появилось в воздухе на северо-востоке Японии.

Как сообщает местный телеканал NHK, о загадочном объекте сообщили жители префектуры Мияги, после чего за дело взялась полиция.

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Ruptly / navair.navy.mil / РИА НОВОСТИ / defense.gov
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Правоохранители даже задействовали вертолет, однако единственное, что удалось установить, так это то, что шар имеет два пропеллера и крестообразную конструкцию снизу.

В метеослужбе Японии заявили, что не имеют понятия, что это такое. Аналогичный ответ дали и в Министерстве транспорта. Сотрудники ведомства сообщили, что никаких обращений с просьбой разрешить полет в ведомстве они не фиксировали.

Сообщается, что объект некоторое время находился в небе, после чего улетел к морю.

Теги:
нло, Япония



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