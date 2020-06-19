Спасенного тюленя выпустили в Балтийское море — видео

Жизнеутверждающее видео из Калининграда - тюлень, спасенный ветеринарами три месяца назад, наконец поправился и обрел свободу.
В конце марта животное было в состоянии истощения и весило всего 16 килограммов. А в Калининградском зоопарке морской обитатель прошел реабилитацию.
На первом этапе сотрудники кормили и ухаживали за ним, а затем начали приучать его самостоятельно добывать пищу и находиться постоянно в бассейне.
За это время животное поправилось до 43 килограммов и подготовилось к жизни в дикой природе.