Спасенного тюленя выпустили в Балтийское море — видео

Сотрудники Калининградского зоопарка выпустили в море тюленя, которого нашли на побережье в конце марта. Тогда он был истощен и с трудом передвигался.

Жизнеутверждающее видео из Калининграда - тюлень, спасенный ветеринарами три месяца назад, наконец поправился и обрел свободу.

В конце марта животное было в состоянии истощения и весило всего 16 килограммов. А в Калининградском зоопарке морской обитатель прошел реабилитацию.

На первом этапе сотрудники кормили и ухаживали за ним, а затем начали приучать его самостоятельно добывать пищу и находиться постоянно в бассейне.

За это время животное поправилось до 43 килограммов и подготовилось к жизни в дикой природе.