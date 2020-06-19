Мощь и красота: полет российских Ту-95МС над Тихим океаном — видео

Самолеты находились в воздухе 11 часов, рассказали в Министерстве обороны РФ. На некоторых этапах маршрута ракетоносцы сопровождали американские истребители F-22.
Член высшего совета организации "Сильная Россия" Герой России, летчик-испытатель Анатолий Кнышов заявил РИА Новости, что полет российских Ту-95МС у границ США является ответом на участившуюся активность американских ВВС у западных рубежей РФ.
Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами — видео
Отметим, что дальняя авиация России регулярно совершает полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Они всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами.