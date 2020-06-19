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Мощь и красота: полет российских Ту-95МС над Тихим океаном — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200619/14373167/Mosch-i-krasota-polet-rossiyskikh-Tu-95MS-nad-Tikhim-okeanom--video.html

Четыре стратегических ракетоносца ВКС РФ совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Самолеты находились в воздухе 11 часов, рассказали в Министерстве обороны РФ. На некоторых этапах маршрута ракетоносцы сопровождали американские истребители F-22.

Член высшего совета организации "Сильная Россия" Герой России, летчик-испытатель Анатолий Кнышов заявил РИА Новости, что полет российских Ту-95МС у границ США является ответом на участившуюся активность американских ВВС у западных рубежей РФ.

Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами — видео

Отметим, что дальняя авиация России регулярно совершает полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Они всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Теги:
Минобороны РФ, США, Россия, Ту-95МС



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