Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине

Намеки Берлина на причастность российских властей к убийству Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года "беспочвенны и голословны" - с таким заявлением выступил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в немецком МИДе, куда его вызвали в связи с инцидентом.

Данные обвинения вынесла прокуратура Германии, однако не предоставила никаких доказательств, подкрепляющих свою версию. Посол РФ в Германии обратил на это внимание в МИД Германии, куда его вызвали в связи с делом об убийстве.

Сергей Нечаев отметил, что обвинения не способствуют развитию и без того непростых отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что Москва не оставит без ответа меры против России, которые Берлин угрожает предпринять.

О возможности введения новых санкций ранее заявили немецкие власти.

Неизвестный застрелил гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили) в центре Берлина 23 августа 2019 года. Позже следователи заявили, что предполагаемый преступник - гражданин России.

При этом Москва неоднократно отрицала какую-либо причастность к происшествию и предлагала Германии содействие в расследовании.