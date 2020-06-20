Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине

Данные обвинения вынесла прокуратура Германии, однако не предоставила никаких доказательств, подкрепляющих свою версию. Посол РФ в Германии обратил на это внимание в МИД Германии, куда его вызвали в связи с делом об убийстве.
Сергей Нечаев отметил, что обвинения не способствуют развитию и без того непростых отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что Москва не оставит без ответа меры против России, которые Берлин угрожает предпринять.
О возможности введения новых санкций ранее заявили немецкие власти.
Неизвестный застрелил гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили) в центре Берлина 23 августа 2019 года. Позже следователи заявили, что предполагаемый преступник - гражданин России.
При этом Москва неоднократно отрицала какую-либо причастность к происшествию и предлагала Германии содействие в расследовании.