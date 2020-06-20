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Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200620/14379710.html

Намеки Берлина на причастность российских властей к убийству Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года "беспочвенны и голословны" - с таким заявлением выступил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в немецком МИДе, куда его вызвали в связи с инцидентом.

Данные обвинения вынесла прокуратура Германии, однако не предоставила никаких доказательств, подкрепляющих свою версию. Посол РФ в Германии обратил на это внимание в МИД Германии, куда его вызвали в связи с делом об убийстве.

Сергей Нечаев отметил, что обвинения не способствуют развитию и без того непростых отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что Москва не оставит без ответа меры против России, которые Берлин угрожает предпринять.

О возможности введения новых санкций ранее заявили немецкие власти.

Неизвестный застрелил гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили) в центре Берлина 23 августа 2019 года. Позже следователи заявили, что предполагаемый преступник - гражданин России.

При этом Москва неоднократно отрицала какую-либо причастность к происшествию и предлагала Германии содействие в расследовании.




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