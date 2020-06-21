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Чтобы помнили: в Ташкенте зажгли свечи, почтив павших во Второй мировой

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (275)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200621/14384851/Chtoby-pomnili-v-Tashkente-zazhgli-svechi-v-pamyat-o-zhertvakh-Vtoroy-mirovoy.html

В столице Узбекистана, в мемориальном комплексе "Братские могилы" стартовала ежегодная акция "Свеча памяти".

Традиционное мероприятие в этот раз проходит в 47 странах мира. Акция начинается вечером 21 июня — накануне начала Великой Отечественной войны, ставшей самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов. Один только Советский Союз потерял в эти четыре года около 27 миллионов человек.

Среди организаторов местное отделение международной команды волонтеров 75-летия Победы, а также представители Россотрудничества при поддержке посольства РФ в Узбекистане.

Активисты вечером 21 июня на центральной площади мемориального комплекса выложили из маленьких свечей звезду, а также цифру 75 — символ юбилея Победы над фашизмом, который отмечается в этом году во всем мире. 

Акция Свеча памяти в мемориальном комплексе Братские могилы в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Акция "Свеча памяти" в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте
Помимо этого неравнодушные горожане пришли на территорию Волгоградского кладбища, чтобы также зажечь и оставить свечи в память о тех, кто отдал жизнь на поле боя ради общего мира и спокойствия в борьбе с коричневой чумой.

Несмотря на эпидемию коронавируса, акция все-таки состоялась, но с соблюдением всех необходимых санитарных норм. В день памяти и скорби 22 июня на территории комплекса состоится также возложение цветов.

Свеча на Волгоградском кладбище в Ташкенте в День памяти и скорби
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Свеча на Волгоградском кладбище в Ташкенте в День памяти и скорби
Как стартовала эта трогательная акция, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

 

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (275)
Теги:
память, Великая Отечественная война, Ташкент



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