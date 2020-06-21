Чтобы помнили: в Ташкенте зажгли свечи, почтив павших во Второй мировой

Традиционное мероприятие в этот раз проходит в 47 странах мира. Акция начинается вечером 21 июня — накануне начала Великой Отечественной войны, ставшей самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов. Один только Советский Союз потерял в эти четыре года около 27 миллионов человек.

Среди организаторов местное отделение международной команды волонтеров 75-летия Победы, а также представители Россотрудничества при поддержке посольства РФ в Узбекистане.

Активисты вечером 21 июня на центральной площади мемориального комплекса выложили из маленьких свечей звезду, а также цифру 75 — символ юбилея Победы над фашизмом, который отмечается в этом году во всем мире.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Акция "Свеча памяти" в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте

Помимо этого неравнодушные горожане пришли на территорию Волгоградского кладбища, чтобы также зажечь и оставить свечи в память о тех, кто отдал жизнь на поле боя ради общего мира и спокойствия в борьбе с коричневой чумой.

Несмотря на эпидемию коронавируса, акция все-таки состоялась, но с соблюдением всех необходимых санитарных норм. В день памяти и скорби 22 июня на территории комплекса состоится также возложение цветов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Свеча на Волгоградском кладбище в Ташкенте в День памяти и скорби