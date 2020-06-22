Путин посетил Главный храм Вооруженных сил России — видео

В храме, также известном как собор Воскресения Христова, главу государства встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Путин осмотрел религиозный объект и принял участие в молебне.
На территории храмового комплекса также создадут галерею "Дорога памяти" длиной 1 418 метров — по числу дней ВОВ. Там будут размещены данные о более чем 33 миллионах участников войны и их сохранившиеся фотографии.
Строительство собора велось на средства из благотворительного фонда, сделать добровольное пожертвование мог любой желающий.