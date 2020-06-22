Путин посетил Главный храм Вооруженных сил России — видео

Российский лидер Владимир Путин в День памяти и скорби побывал в Главном храме Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

В храме, также известном как собор Воскресения Христова, главу государства встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Путин осмотрел религиозный объект и принял участие в молебне.

Напомним, главный храм ВС РФ возвели к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы внутреннего и внешнего убранства собора связаны с этим событием. Высота звонницы составляет 75 метров, а малого купола — 14,18 метра. Центральный купол тоже уникальный: диаметр барабана, на который он установлен, — 19,45 метра.

На территории храмового комплекса также создадут галерею "Дорога памяти" длиной 1 418 метров — по числу дней ВОВ. Там будут размещены данные о более чем 33 миллионах участников войны и их сохранившиеся фотографии.

Строительство собора велось на средства из благотворительного фонда, сделать добровольное пожертвование мог любой желающий.