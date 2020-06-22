Оживающий Самарканд: туристы вновь гуляют по древнему городу — видео

До введения карантина по Самарканду гуляли сотни туристов — как узбекистанцев, так и граждан других стран. Но весной все замерло. Из-за пандемии несколько тысяч человек потеряли работу, а регион — 90 миллионов долларов.
Меры безопасности продуманы до мелочей: культурно-исторические объекты оснащены дезинфицирующими тоннелями, на входе стоят полки с санитайзерами, а посетители и персонал должны носить маски и перчатки.
Как сейчас выглядит Самарканд и с каким удовольствием гуляют по нему туристы — смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.