Оживающий Самарканд: туристы вновь гуляют по древнему городу — видео

Жизнь в прекрасном Самарканде постепенно возвращается в прежнее русло. Город уже принимает гостей — жителей других регионов республики.

До введения карантина по Самарканду гуляли сотни туристов — как узбекистанцев, так и граждан других стран. Но весной все замерло. Из-за пандемии несколько тысяч человек потеряли работу, а регион — 90 миллионов долларов.

Однако теперь, кажется, можно с оптимизмом смотреть в будущее: со дня возобновления железнодорожного сообщения город посетили уже несколько сотен человек.

Меры безопасности продуманы до мелочей: культурно-исторические объекты оснащены дезинфицирующими тоннелями, на входе стоят полки с санитайзерами, а посетители и персонал должны носить маски и перчатки.

Как сейчас выглядит Самарканд и с каким удовольствием гуляют по нему туристы — смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.