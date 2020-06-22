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Оживающий Самарканд: туристы вновь гуляют по древнему городу — видео

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Sputnik / Дильшода Рахматова
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200622/14390719/Ozhivayuschiy-Samarkand-turisty-vnov-gulyayut-po-drevnemu-gorodu--video.html

Жизнь в прекрасном Самарканде постепенно возвращается в прежнее русло. Город уже принимает гостей — жителей других регионов республики.

До введения карантина по Самарканду гуляли сотни туристов — как узбекистанцев, так и граждан других стран. Но весной все замерло. Из-за пандемии несколько тысяч человек потеряли работу, а регион — 90 миллионов долларов.

Во всех исторических объектах Самарканда установлены дезинфицирующие тунели.
Sputnik / Дильшода Рахматова
Акцент на безопасность: как изменится туризм в Самарканде после спада пандемии
Однако теперь, кажется, можно с оптимизмом смотреть в будущее: со дня возобновления железнодорожного сообщения город посетили уже несколько сотен человек. 

Меры безопасности продуманы до мелочей: культурно-исторические объекты оснащены дезинфицирующими тоннелями, на входе стоят полки с санитайзерами, а посетители и персонал должны носить маски и перчатки.

Как сейчас выглядит Самарканд и с каким удовольствием гуляют по нему туристы — смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
пандемия, туристы, Узбекистан, Туризм, Самарканд



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