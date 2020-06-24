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Юбилейный парад Победы на Красной площади в Москве — видео

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Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (10)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200624/14401682/Yubileynyy-parad-Pobedy-na-Krasnoy-ploschadi-v-Moskve--video.html

В центре российской столицы 24 июня прошел военный парад в честь 75-й годовщины победы над фашистской Германией.

Парад включил в себя марш всех родов войск, демонстрацию военной техники, а также авиационную часть.

По Красной площади промаршировали военные из разных стран, в том числе Узбекистана. За шествием с трибуны наблюдал глава республики Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Красной площади во время парада
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве — фото
Вечером, в 21.00, на Мамаевом кургане в Волгограде начнется грандиозный концерт с участием Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Игоря Бутмана, Хиблы Герзмавы, Ильдара Абдразакова и других известных артистов. Действо пройдет у подножия монумента "Родина-мать зовет!", который торжественно откроют после реставрации.

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершатся праздничным салютом на Лужнецкой набережной в Москве. Залпы начнут греметь с 23.00.

Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (10)
Теги:
Красная площадь, Великая Отечественная война, Россия, Москва, Парад Победы



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