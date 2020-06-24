Юбилейный парад Победы на Красной площади в Москве — видео

В центре российской столицы 24 июня прошел военный парад в честь 75-й годовщины победы над фашистской Германией.

Парад включил в себя марш всех родов войск, демонстрацию военной техники, а также авиационную часть.

По Красной площади промаршировали военные из разных стран, в том числе Узбекистана. За шествием с трибуны наблюдал глава республики Шавкат Мирзиёев.

Вечером, в 21.00, на Мамаевом кургане в Волгограде начнется грандиозный концерт с участием Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Игоря Бутмана, Хиблы Герзмавы, Ильдара Абдразакова и других известных артистов. Действо пройдет у подножия монумента "Родина-мать зовет!" , который торжественно откроют после реставрации.

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершатся праздничным салютом на Лужнецкой набережной в Москве. Залпы начнут греметь с 23.00.